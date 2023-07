1 de 5

A pista de skate construída na Praça do Colina Verde, que passou por reforma, foi entregue para a população em junho e teve a obra finalizada em maio, já está danificada. O problema foi identificado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que notificou a empresa responsável pela obra para que faça os reparos necessários.

Segundo notificação publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (24), foi verificado pela fiscalização da obra, que com apenas um mês de utilização, a pista já apresenta anormalidades que não deveriam acontecer. A pista de skate apresenta trincas, rachaduras e esfarelamento.