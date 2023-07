Com a contratação, a empresa permanece responsável pelo fornecimento de profissionais como motoristas de ônibus, mecânicos, funileiros e outros, e pelo serviço de bilhetagem do sistema de transporte coletivo para a operacionalização dos ônibus da AMTC.

Em janeiro deste ano, a Cidade de Pedra havia sido contratada pela prefeitura por R$ 8,2 milhões. O contrato, que venceria no final de junho, foi agora renovado por mais seis meses, com um acréscimo de R$ 400 mil em relação ao anterior.

A prefeitura de Rondonópolis contratou, mais uma vez, a Cidade de Pedra para manter os serviços de transporte público coletivo na cidade. A empresa foi contratada com dispensa de licitação pela Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) por R$ 8,6 milhões. A contratação é possível porque o Município estendeu até dezembro deste ano o decreto de situação emergencial no transporte coletivo.

Desde quando passou a funcionar, em julho de 2022, a AMTC chegou a dar andamento a processos de licitação para contratar uma empresa para o fornecimento de mão de obra terceirizada para a autarquia, mas os processos não foram finalizados e nenhuma empresa foi contratada.

Além disso, a AMTC segue sem presidente deste o início deste mês, quando Jaderson Machado deixou o cargo.

RELEMBRE O CASO

Depois de a concessão da Cidade de Pedra vencer, no ano de 2014, por muitos anos a empresa operou o sistema de forma precária, por conta de nenhuma outra empresa se interessar em participar das várias licitações para a concessão do transporte coletivo em Rondonópolis, o que foi levando à precarização do sistema, que gerava muita cobrança por parte de grande parte da sociedade local que depende do transporte coletivo para trabalhar, estudar e outras atividades.

Assim, a prefeitura decidiu por assumir o transporte coletivo e chegou a adquirir uma frota com 50 ônibus equipados com ar-condicionado e outros confortos, mas deixou para criar a AMTC por último, que por sua vez até hoje não conseguiu contratar os funcionários necessários para operar plenamente o transporte coletivo na cidade.