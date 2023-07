O registro de acidentes em quebra-molas recém-instalado na Rua Dom Pedro II, no Jardim Mato Grosso, levou a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), a refazer o redutor de velocidade na manhã de ontem (3). O quebra-molas foi totalmente retirado e outro, com novas medidas, foi refeito.

De acordo com o gerente do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), que responde pela Pasta, Fernando Rivelo, o quebra-molas na Rua Dom Pedro II foi construído com alguns centímetros a mais das especificações técnicas definidas por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e, por isso, foi refeito.

Quanto à sinalização, Rivelo destaca que a Setrat já havia instalado no local duas placas indicando o quebra-molas. Segundo ele, uma equipe da Setrat está fazendo a sinalização vertical dos quebra-molas que estão sendo instalados na cidade antes da construção dos mesmos. A sinalização horizontal é feita logo após a construção do redutor de velocidade.