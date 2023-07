O vice-prefeito Aylon Arruda (PSD) dá mais indícios de que vem se reaproximando do prefeito José Carlos do Pátio (PSB). Em entrevista ao A TRIBUNA, nesta sexta-feira (14), Aylon afirmou que o seu partido poderá caminhar novamente com o grupo do prefeito.

“Seria um movimento natural manter o grupo e definir juntos quem será o candidato com perfil mais viável”, pondera.

Para o vice-prefeito, que trabalha a sua pré-candidatura ao Paço Municipal, Rondonópolis tem hoje um pré-candidato da extrema-direita, que é o deputado Cláudio Ferreira (PTB), que dá indícios de que não deve compor com o grupo do ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), que também trabalha sua candidatura, porém com uma composição mais de centro-direita.

Ele cita ainda o deputado Thiago Silva (MDB), que trilha, neste momento, uma proposta de candidatura sem composição com nenhum dos outros grupos e, por fim, a sua, pelo PSD, a de Paulo José Correia, pelo PSB de Pátio e do empresário do agronegócio Carlos Alberto Augustin, o Teti (PT), que teriam maior probabilidade de caminhar em um só grupo, mesmo acreditando que o PT deve trabalhar para disputar a majoritária.