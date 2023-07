O prefeito José Carlos do Pátio continua com as mudanças administrativas na gestão do Município. Ontem (5), Vinícius Amoroso, deixou o comando da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) e assumiu a direção da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). Para a empresa pública, Amoroso levou seu staff de confiança e toda a diretoria foi trocada.

Ainda houve mudanças na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) e em postos de segundo escalão na Secretaria Municipal de Saúde.

Nome de confiança de Pátio, o novo diretor-presidente da Coder já passou pela chefia de gabinete do prefeito, pela Secretaria Municipal de Administração, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela presidência da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), e pela Sinfra, cargo que ocupava até ontem.

Com Amoroso na direção, houve mudanças em toda a diretoria da Coder. Para a empresa, o novo diretor levou seus nomes de confiança. Na diretoria técnica, assume o cargo o engenheiro civil Matheus Vilela, que era servidor da Sinfra.

Na diretoria jurídica, a advogada Valeska Machado Martins Possamai assume o posto, no lugar de Fernando Becker. Já na diretoria administrativa e financeira, assume Rita Pondeciano.

Na Sinfra, o prefeito deve manter as soluções caseiras e mexer dentro do próprio staff. Ainda sem confirmação oficial, a Pasta deve ser assumida pela engenheira do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Luana Alencar.

Pátio também decidiu ontem designar a gerente do Departamento Municipal de Transporte Urbano, Idecy Inácio Evangelista, como responsável pela Setrat. A servidora deve exercer cumulativamente as duas funções.

No segundo escalão da gestão, as principais mudanças ocorreram na Secretaria Municipal de Saúde, que tem o braço-direito de Pátio no comando desde o começo desta semana, Ione Rodrigues.

Para secretária adjunta na Pasta, foi nomeada Magda Aires. Ela estava na direção dos hospitais municipais e já havia passado pela gerência do Departamento de Atenção Básica.

Para a direção dos hospitais municipais, o prefeito nomeou Maria Inês Silva, que estava no cargo em comissão de gerente do Departamento de Ações Culturais da Secretaria Municipal de Cultura.

Nos próximos dias, novos nomes devem ser definidos. Na AMTC, o presidente Jaderson Rodrigues Machado deixou o cargo que poderá ter Kamila Carvalho, atual secretária Municipal de Meio Ambiente (Semma), como indicada.

Se se confirmar a mudança, a Semma poderá ser gerida por Leandro Arduíni, atual secretário Municipal de Administração. Neste caso, ele acumularia os dois cargos.

Todas as mudanças feitas pelo prefeito, até aqui, transitaram entre nomes de pessoas próximas a ele e que já passaram por vários cargos na administração pública municipal durante a sua gestão.