A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) perdeu a sua primeira residência médica, que seria na especialidade “Saúde da Família”, pois o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) recuou da assinatura do convênio com o Ministério da Educação (MEC). A denúncia é do vereador Dr. José Felipe Horta (Pode).

O vereador é médico e, desde o início de 2021, vem trabalhando para a implantação da residência médica na UFR, pois considera que seria de grande importância para a melhoria do atendimento da saúde pública local, por meio da qualificação e fixação de médicos formados pelo curso de medicina na cidade.

“A UFR perdeu a sua primeira residência por falta de vontade política da gestão municipal. Fui informado pela universidade que o prefeito foi procurado, mas se recusou a assinar o convênio, que ele havia se comprometido”, lamentou o vereador, pedindo desculpas para a instituição “por ter segurado aqui em Rondonópolis”, já que havia possibilidade deste projeto ser implantado em Primavera do Leste, onde o prefeito de lá havia manifestado interesse.

Segundo o parlamentar, em 2021, ficou acertado entre o prefeito José Carlos do Pátio e a reitoria da UFR um convênio para o pagamento de quatro bolsistas para os residentes, que o próprio prefeito havia solicitado. No entanto, no ano passado, o Governo Federal cortou as bolsas.

“Então, o prefeito disse que ficaria muito caro para o município arcar. Procuramos, em outubro do ano passado, ajuda do gabinete do senador Wellington Fagundes (PL) e conseguimos reverter esta situação”, lembra o Dr. José Felipe.

Segundo ele, o MEC, no início deste ano, autorizou duas bolsas, com a contrapartida do município. “Só que foram atrás (Universidade) do prefeito e ele se recusou a assinar, pois não quer mais a residência médica”, disse o vereador.