O projeto encaminhado à Câmara Municipal pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) de contratualização com a Santa Casa de Rondonópolis para a prestação de serviços ao município, pode entrar na pauta de votação da sessão de hoje (26).

Durante a Ordem do Dia de ontem (25), o líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD), cobrou que o projeto, que está no Legislativo há cerca de 45 dias, seja incluso na pauta para ser votado.

O projeto, que está tramitando desde a primeira semana de junho na Câmara Municipal, prevê a celebração de convênio de até R$ 94.981.701,80 com o filantrópico, que enviou uma contraproposta girando em torno de até R$ 130 milhões.

Na semana passada, uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde, entre as partes, ficou acertado que para ampliar o valor se buscaria viabilizar recursos junto ao Governo do Estado e União, via o incremento do Piso de Atenção Primária (PAP) e da Média e Alta Complexidade (MAC).

Uma reunião estava marcada para ontem, mas acabou desmarcada.

Segundo o líder do prefeito, a presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, vereadora Marildes Ferreira (PSB), estava em Cuiabá discutindo a situação com o Estado, via o deputado Max Russi (PSB). A reunião aqui em Rondonópolis deve acontecer na manhã de hoje, por volta das 10 horas.

“Poderemos ter novidades vindas de Cuiabá. Como não temos mais vistas ao projeto e o município já informou que não tem condições orçamentárias, no momento, de ampliar o valor proposto, estamos solicitando que seja encaminhado à votação na sessão de amanhã (hoje), afirmou Reginaldo.

Ele acrescentou que o Governo do Estado encaminhou um ofício para Prefeitura de Rondonópolis estabelecendo um prazo de 10 dias para que seja apresentado um novo contrato com a Santa Casa.

“Temos que votar este projeto, que está há 45 dias na Casa. O município está no limite de investimento na Saúde. Está pagando por procedimentos que não são de sua responsabilidade. Está tendo que mandar pessoas para serem operadas na ortopedia em Cuiabá, por exemplo. Temos que votar”, implorou Reginaldo.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o projeto se encontra em análise, o vereador Subtenente Guinancio não concorda com a votação na sessão de hoje.