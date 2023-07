1 de 3

Emoção e alegria marcaram a noite desta quinta-feira (20) no bairro Rosa Bororo, em Rondonópolis. O vereador Investigador Gerson e a comunidade comemoraram a inauguração da área de lazer denominada de Mario da Silva. A obra foi realizada pelo Executivo Municipal e indicada pelo vereador, através da indicação nº 0014, que encampou a reivindicação dos moradores.

“Fico feliz e emocionado em ter contribuído com esta conquista para a região do bairro Rosa Bororo. Esta praça é um sonho antigo desta comunidade e não medimos esforços para a sua realização. Desde o primeiro dia do nosso mandato, iniciamos as tratativas em busca da construção desta área de lazer. Quero agradecer o empenho de toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e a atenção do prefeito, que se mostrou sensibilizado e nos atendeu. Agora sim! A praça está entregue e a comunidade pode usufruir”, comentou o parlamentar Investigador Gerson.