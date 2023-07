O prefeito José Carlos do Pátio assinou ontem (25), junto ao vereador Reginaldo Santos e secretários, a ordem de serviço para a revitalização da Av. Bandeirantes, atendendo a mais uma indicação do vereador e uma cobrança dos moradores que utilizam o local para caminhadas e lazer. Segundo Reginaldo, as ações devem iniciar nas próximas semanas.

“Vamos deixar a Av. Bandeirantes revitalizada e pronta para a população desfrutar do espaço de lazer e 100% iluminada em Led, que além de economia para o município traz beleza à nossa cidade, assim como os bairros que estão no entorno. Serão investidos R$ 2,4 milhões para deixar toda a Avenida com infraestrutura e beleza. A obra contempla ainda pista de caminhada, ciclovia e iluminação 100% de led em toda extensão”, destacou o parlamentar.