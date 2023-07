O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) entrou com uma representação solicitando que o Ministério Público Federal (MPF) cobre da Prefeitura de Rondonópolis a devida transparência na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A informação foi divulgada ontem (3) pela presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

Segundo a sindicalista, o sindicato vem solicitando, administrativamente, desde o ano passado, informações do Município sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, sem receber respostas até o momento.

“Queremos que a Prefeitura informe a destinação, aplicação, quantidade de profissionais e os relatórios de despesa em infraestrutura, o que não é feito”, justifica.

Diante da falta de respostas da Prefeitura, Geane destacou que o Sispmur decidiu enviar a representação ao MPF, que tem por responsabilidade fiscalizar a utilização das verbas federais. “Estamos pedindo que o MPF nos ajude a trazer publicidade à aplicação dos recursos federais”, reforçou a líder sindical.

A falta de transparência da Prefeitura na aplicação dos recursos do Fundeb também motivou, recentemente, a vereadora Kalynka Meireles (Republicanos), a apresentar na Câmara Municipal uma proposta para possibilitar mais transparência e mais facilidade no acesso aos dados sobre as receitas e despesas dos recursos do Fundeb pelo Município.

O projeto da vereadora prevê que a Prefeitura de Rondonópolis deve criar em seu “Portal da Transparência” um ícone com o nome: “Fundeb Transparente”.