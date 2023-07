A equipe técnica montada pela Câmara Municipal para analisar as respostas encaminhadas pela gestão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) ao requerimento de informações, da própria Casa de Leis, referentes ao saldo das contas bancárias do município, ainda não concluiu o relatório.

“Mas, está bem de perto de ser concluído. Estamos auditando as contas à Luz do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”, disse o vereador Subtenente Guinancio (PSDB), que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O parlamentar vem acompanhando, de perto, o trabalho realizado pela assessoria técnica montada pela Câmara, por determinação do presidente da Casa, vereador Júnior Mendonça (PT), para analisar as informações recebidas da prefeitura.

Conforme o A TRIBUNA noticiou, a resposta ao requerimento de informações sobre a saúde financeira do município, de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado na Câmara de Vereadores no dia 17 de maio, encaminhada pela gestão de Zé do Pátio, conta com 181 páginas.

Já o requerimento formulado pela Câmara continha, ao todo, 14 questionamentos. Entre eles, se a gestão de Pátio comete a chamada “pedalada fiscal”, considerado um crime de responsabilidade.

Além do prefeito, o requerimento de informações foi endereçado aos secretários de Finanças, Planejamento e Governo: Rodrigo Lopes, Rafael Arenhardt e Ione Rodrigues, respectivamente.