O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 foi apresentado ontem (26) pela prefeitura de Rondonópolis, com previsão de R$ 2.257.222.416,32 para o orçamento no próximo ano, um crescimento de quase 5% em relação do que está estimado para este ano, com o montante de R$ 2.156.688.386,88. A Saúde e Educação são os setores que receberão o maior montante deste valor.

A LDO de 2024 prevê R$ 530,6 milhões para a Saúde, pasta que receberá o maior percentual do orçamento. Na Educação são previstos R$ 448,5 milhões e para o Urbanismo R$ 304,41 milhões. A quarta pasta que mais receberá recursos será o Trânsito com R$ 130,02 milhões.

Os números apresentados pelo Município apontam ainda que R$ 520,6 milhões do orçamento são destinados a investimentos, enquanto R$ 102,3 milhões vão para a amortização e serviços da dívida municipal. Para 2024, a LDO prevê que a dívida pública consolidada do Município alcance R$ 531,09 milhões, maior percentual do orçamento – 29,86% – desde 2017.