Na sessão de ontem (26), a Câmara Municipal aprovou o projeto encaminhado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) visando a contratualização com a Santa Casa de Rondonópolis para a prestação de serviços ao município pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de muita discussão no plenário, o projeto foi aprovado com todos os votos dos 18 vereadores presentes.

O valor proposto pela gestão para ser contratualizado poderá chegar até R$ 94.981.701,80, bem distante da contraproposta do filantrópico, que girou em torno de até R$ 130 milhões para a realização dos procedimentos e atendimentos solicitados na propositura encaminhada pela gestão municipal.

Encaminhado no início de junho, o projeto entrou para a votação com três emendas de vereadores oposicionistas, que atuaram conjuntamente na discussão da proposta.

De autoria do vereador Subtenente Guinancio (PSDB), a emenda previa que quando se chegasse aos R$ 94 milhões deveria ser feita uma nova pactuação ou aditamento para restabelecer os atendimentos.

A justificativa foi no sentido de se evitar o encaminhamento de pacientes para o filantrópico sem contrapartida de pagamento .

Uma segunda emenda modificativa apresentada pelo vereador Paulo Schuh (DC) sugeria aumentar o valor do contrato para até R$ 128 milhões. Já a terceira modificativa do projeto do Executivo, assinada pelos vereadores Dr. José Felipe Horta (Podemos) e Kalynka Meirelles (Republicanos), pretendia obter informações sobre os investimentos feitos na saúde, já que a prefeitura alega não ter recursos orçamentários disponíveis para ampliar os valores para a contratualização com a Santa Casa.

As três emendas foram derrubadas na análise da Comissão de Saúde e Comissão de Constituição e Justiça. Com isso, foram arquivadas e o projeto, que foi encaminhado em regime de urgência, entrou na pauta de votação, onde acabou aprovado com 18 votos favoráveis e uma abstenção, a do presidente Júnior Mendonça que só vota em caso de empate.

NO LIMITE

Líder do prefeito, o vereador Reginaldo Santos (SD) avaliou que foi importante a aprovação da contratualização pois, segundo ele, caso o projeto fosse rejeitado este não mais poderia voltar a ser apreciado na Casa este ano. Com isso, a população seria prejudicada, já que a Santa Casa poderia ficar sem receber por serviços prestados.

“O município está fazendo além do que está ao seu alcance, inclusive custeando serviço de alta complexidade, que não é de sua responsabilidade, como é o caso da radioterapia”, disse o vereador, acrescentando que neste contrato aprovado ontem passou de cerca de R$ 83 milhões do contrato anterior para algo em torno de R$ 94 milhões.

“Sem falar que o contrato anterior contava com previsões de emendas parlamentares. Nesse agora não houve um aumento e o município chegou no seu limite, ou melhor, passou, pagando procedimentos que não são de sua competência”, atestou, acrescentando que a prefeitura também está auxiliando a Santa Casa buscar aumentar o seu financiamento. “Pelo Fila Zero, que a prefeitura aderiu, poderá chegar a R$ 21 milhões”.