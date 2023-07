O PL participará como protagonista e, no pleito do próximo ano, trabalhará para ter candidatura própria na disputa pelo comando do Palácio da Cidadania. A afirmação foi feita pelo ex-prefeito Ananias Filho, que assumiu, anteontem (5), a direção estadual da sigla, substituindo o senador licenciado Wellington Fagundes, que tornou-se agora presidente de honra da legenda.

A tarefa dada a ele pelo presidente nacional, Valdemar Costa Neto, é se dedicar às costuras políticas para as eleições de 2024, visando eleger prefeitos e vereadores na maior quantidade de cidades mato-grossenses, principalmente nos municípios polos, como é o caso de Rondonópolis.

“Estamos dispostos a fazer uma discussão ampla em cada cidade para fortalecer o partido. Em Rondonópolis, o PL vai ser protagonista…temos maior tempo de TV, um senador (Wellington) e a maior bancada federal do Estado. E vamos, sim, trabalhar para ter candidatura própria”, frisou o ex-prefeito, acrescentando que o nome poderá ser de quem já está na sigla ou que possa vir a se filiar.

Ele adiantou, no entanto, que a ideia para Rondonópolis é costurar um arco de alianças em torno de uma candidatura compromissada com as pautas defendidas pela direita, como a livre iniciativa, o direito de propriedade, a família e os valores conservadores.

“Vou descer para Rondonópolis e conversar com todos que tenham o perfil da direita para costurar uma candidatura forte para disputar a prefeitura no ano que vem”, afirmou Ananias, evitando entrar na discussão sobre nomes que já estão postos como possíveis candidatos.

“Não vou falar sobre nomes. Quero discutir sobre projeto. Então, conversaremos com todos que tiverem o interesse em defender as pautas da direita e estejam comprometidos com o desenvolvimento do município”, afirmou o novo presidente do PL.