A construção do Centro de Diagnóstico do Câncer do Hospital do Amor em Rondonópolis segue sem previsão para começar as obras, segundo o vereador Batista da Coder, que esteve na linha de frente para viabilizar a construção da unidade no município.

Localizado na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, o hospital é referência nacional e internacional em prevenção e tratamento de doenças oncológicas.

“Não tem previsão para começar, infelizmente. No entanto, já poderia está em construção se o prefeito (Zé do Pátio) não tivesse demorado tanto para doar o terreno que prometeu e, quando doou, em vez de passar direto para Barretos (Hospital do Amor), repassou ao Governo do Estado”, lamentou Batista, que fez um desabafo na tribuna da Câmara na sessão de anteontem (12).

Segundo ele, o terreno, que foi doado pelo município, após uma longa novela, está nos trâmites burocráticos para que o Governo do Estado faça o repasse ao Hospital do Amor.

A doação da área para a construção do Centro de Diagnóstico, que tem 20 mil metros quadrados e fica localizada nos fundos da UFR, foi aprovada pela Câmara Municipal no final de março deste ano, após muitas pressões junto ao Executivo.

“É vergonhoso. Está emperrado na burocracia. O terreno já era para está com a Fundação Pio XII (entidade mantenedora do Hospital do Amor) e a obra acontecendo. Mas, não está. Seria mais simples se o prefeito tivesse feito a doação da área, que havia prometido ano passado, direto para Barretos e não para o Governo do Estado”, reiterou