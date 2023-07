A Câmara Municipal aprovou, na sessão de ontem (19), a autorização para o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) contratar empréstimo de até R$ 160 milhões junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

A aprovação de um novo empréstimo milionário pela gestão municipal, sob a justificativa de fazer investimentos em obras de infraestrutura na cidade, ocorreu com 19 votos favoráveis e apenas um contrário, dado pelo vereador Subtenente Guinancio (PSB), que queria mais uma semana de discussão para serem esclarecidas questões relacionadas à saúde financeira do município.

Os recursos do empréstimo serão acessados pelo município por meio de uma linha de crédito do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Contudo, o repasse só será feito mediante a execução de serviços, após aprovação de projetos e licitações.

Conforme o A TRIBUNA noticiou, o encaminhamento à pauta de votação do regime de urgência do projeto, que deu entrada na Casa de Leis no dia 5 de julho, foi discutida na Ordem do Dia realizada na tarde de anteontem (18).

No intuito de vencer resistências de alguns vereadores em votar o projeto em regime de urgência, uma reunião foi realizada na manhã de ontem, no Palácio da Cidadania, entre vereadores, o prefeito Zé Carlos do Pátio e sua equipe econômica.

“A reunião foi importante para sanar dúvidas pontuais dos vereadores a respeito do empréstimo e, com isso, conseguimos aprovar esta autorização para que Rondonópolis possa acessar estes recursos que contribuirão muito para que a cidade avance na melhoria da sua infraestrutura”, disse o líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD).

Ao lado do colega Dr. Jonas Rodrigues (SD), que chegou a definir a votação, sem o devido conhecimento de detalhes do projeto, como “dar um cheque em branco” a Pátio, Reginaldo articulou o encontro na Prefeitura, visando justamente sanar as dúvidas dos colegas, que se movimentaram para derrubar o regime de urgência.