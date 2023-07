Depois de reportagem do A TRIBUNA sobre a notificação da empresa Construtora Satélite, feita pela Prefeitura, para que esta retomasse as obras de construção da ponte sobre o Córrego Lajeadinho, na Avenida Bandeirantes, o vereador Dr. Jonas Rodrigues (SD) manteve contato com a empresa e visitou o canteiro de obras, sendo informado de que as obras estão em andamento, que a empresa somente fez uma paralisação temporária dos serviços por falta de pagamento por parte do Município.

Segundo o vereador, a empresa explicou que somente fez uma paralisação temporária na execução da obra por que no período em que a Prefeitura esteve com o Certificado de Regularização Previdenciária (CRP) suspenso, os pagamentos de parte da obra que já haviam sido executados não foram feitos. “Assim que a empresa recebeu da Prefeitura, retomou a obra de construção da ponte”, explicou.

O vereador afirmou que a empresa alegou ainda ter R$ 600 mil para receber do Município, mas que continuará dando andamento aos serviços. “Eles [empresa] explicaram que sem receber os pagamentos naquele período em que o Município ficou sem CRP ficou inviável financeiramente continuar com a obra, e por isso, fizeram uma paralisação temporária”, reiterou.

A notificação para que a empresa retomasse as obras em um prazo de até 72 horas foi publicada no Diário Oficial do Município da quinta-feira (29). A notificação também foi confirmada pelo fiscal de contrato da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A nova ponte sobre o Córrego Lajeadinho deve ter 45,8 metros de extensão por 11 metros de largura, fazendo parte do projeto de duplicação da pista da Avenida Bandeirantes, entre o Batalhão da Polícia Ambiental e a rotatória de acesso ao anel viário e a MT-130, em uma das entradas da cidade. A obra, que foi paralisada e reiniciada em dezembro de 2022, deve custar pouco mais de R$ 3 milhões para ser finalizada.