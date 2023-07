O Corpo de Bombeiros de Rondonópolis utilizou técnicas de salvamento para resgatar uma mulher, de 26 anos, que ameaçava se jogar da passarela de pedestres suspensa da travessia urbana da BR-163/364. O fato ocorreu ontem (13), em Rondonópolis.

A ação da equipe técnica de salvamento utilizou tática específica para realizar o resgate, após mais de uma hora de negociações sem êxito para que a mulher descesse da passarela.

A ação de salvamento foi comandada pelo capitão Bombeiro Militar Roberto Coelho de Lima, que explica que a equipe técnica utilizou-se da tática de se aproximar da paciente sem o fardamento que o identificasse como militar, com um dos especialistas vestindo roupas civis.

A intenção era poder se aproximar e criar um vínculo de interação com o alvo da ação. A tática funcionou e a mulher permitiu a aproximação até o ponto de abordagem e resgate.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a guarnição chegou ao local às 6h20 após ser acionada pela Polícia Militar, que se deparou com a mulher sentada sobre o teto da passarela suspensa da travessia urbana ameaçando se jogar de uma altura de aproximadamente 10 metros.

De acordo com a equipe de salvamento, foi primeiramente estabelecida uma comunicação direta com a mulher e percebeu-se que havia risco de que ela pudesse se jogar da passarela. Com isso, a equipe técnica de salvamento deu início aos preparativos para uma possível intervenção caso as negociações não lograssem êxito.

“Por volta das 7h30, o comandante da negociação, capitão Roberto, observando sinais de que a paciente não cederia aos pedidos para desistir da ação de pular, determinou a equipe técnica que iniciasse a abordagem, colocando dois bombeiros militares na parte superior da passarela, ficando no mesmo nível da jovem”, explicou o Corpo de Bombeiros.