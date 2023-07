Ainda, de acordo com a Prefeitura, a primeira etapa incluiu: pórtico de entrada, pista de caminhada, estacionamento, vestiários, banheiros e restaurante.

Ainda, de acordo com a Prefeitura, a primeira etapa incluiu: pórtico de entrada, pista de caminhada, estacionamento, vestiários, banheiros e restaurante.

A primeira havia sido concluída e entregue para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que vinha garantindo a vigilância e manutenção do local.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou que o projeto de construção do Parque Encontro das Águas foi dividido em duas etapas.

Prometido pelo prefeito José Carlos do Pátio como um dos maiores parques da cidade, o Encontro das Águas está em construção desde 2019. Inicialmente, com previsão de ser entregue à população ainda em 2020, as obras foram paralisadas algumas vezes e, em julho do ano passado, a prefeitura informou que havia concluído a primeira etapa das obras.

Um ano após ter concluída a primeira parte das obras de construção do Parque Encontro das Águas Lamartine da Nóbrega, localizado no bairro Vila Aurora, no encontro do Córrego Arareau com o Rio Vermelho, a Prefeitura de Rondonópolis nem mesmo abriu um novo processo de licitação para iniciar a segunda etapa. Enquanto isso, o parque continua inacabado e sem poder ser utilizado pela população.

Já a segunda etapa do projeto necessitava, de acordo com a Sinfra, passar por adequações orçamentárias. Entre os equipamentos previstos para serem construídos na segunda etapa estão: quadra poliesportiva e uma de areia, além de campo de futebol, pista de skate, playground, espelho d’água, paisagismo e ponte de ligação com o outro parque, o das Águas, que fica na região do Cais.

Há um ano, a Pasta informou que trabalhava na atualização do projeto para que pudesse ser licitado novamente. Contudo, até o momento, nenhuma licitação foi marcada para contratar a empresa que vai finalizar a segunda parte do parque e finalmente concluir as obras, entregando o espaço para uso dos moradores.

Os recursos para construção do Parque Encontro das Águas são provenientes de financiamento do município junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito da Linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

O valor, inicialmente previsto para a construção do parque com todos os equipamentos previstos no projeto, era de aproximadamente R$ 3,4 milhões.