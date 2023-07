O prazo para conclusão da obra estava previsto para 28 de março e não foi respeitado. A justificativa é que a chuva teria atrasado os trabalhos e, por esse motivo, o prazo de conclusão foi prorrogado. No entanto, o serviço está parado mais uma vez.

A obra da ponte na Avenida Bandeirantes foi retomada somente em dezembro do ano passado, após ficar mais de um ano paralisada e passar por várias licitações frustradas. A construção vai custar mais R$ 3 milhões aos cofres públicos.

A nova ponte sobre o Córrego Lajeadinho deve ter 45,8 metros de extensão por 11 metros de largura, fazendo parte do projeto de duplicação da pista da Avenida Bandeirantes, entre o Batalhão da Polícia Ambiental e a rotatória de acesso ao anel viário e a MT-130, em uma das entradas da cidade.

Em função de ter sido iniciada e paralisada na primeira vez, a Prefeitura abriu um processo administrativo disciplinar para apurar se houve dolo e a responsabilidade dos profissionais envolvidos na elaboração e execução do primeiro projeto.

Na época, a obra da ponte, que custaria R$ 1,1 milhão, foi paralisada após terem sido detectadas inconsistências no estudo geológico que embasou o projeto estrutural da ponte no momento da escavação para a construção dos pilares de sustentação, exigindo a readequação do projeto original, reprogramação de valores e nova licitação.