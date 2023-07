Para o orçamento do Município em 2024, o secretário explica que a previsão é de crescimento, porém o aumento será um pouco menor daquele registrado entre 2022 e 2023, quando passou de R$ 1,59 bilhão para R$ 2,1 bilhões, aumento de mais de R$ 500 milhões.

O objetivo da LDO é orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social, além dos investimentos do Poder Público Municipal para o próximo exercício.

EMENDAS IMPOSITIVAS

Diferente dos anos anteriores, neste ano a Câmara Municipal poderá fazer emendas impositivas ao orçamento municipal. Em março deste ano, os vereadores aprovaram a Emenda à Lei Orgânica Nº 59/2023 alterando a Lei Orgânica em seus artigos 27, 79 e 100, passando a autorizar o parlamento a definir como será administrado parte dos recursos da gestão municipal, o que antes não era previsto.

Na prática, o Poder Legislativo terá direito a emendas individuais impositivas e prevê a reserva de 2% da receita corrente líquida municipal a partir do exercício de 2024, sendo que a metade (50%) desse percentual deverá ser destinado, obrigatoriamente, para ações e serviços voltados a área da Saúde.

Com a criação das emendas impositivas, caberá ao prefeito executar dentro dos limites estabelecidos pela Emenda feita na Lei Orgânica as ações que serão indicadas pelos vereadores para o orçamento de 2024. Caso não cumpra, a legislação prevê que o chefe do Executivo e os seus auxiliares diretos incorrerão em crime de responsabilidade.