A ordem de serviço para a conclusão da segunda etapa do Residencial Celina Bezerra foi assinada ontem (11), em Brasília (DF), pela presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, durante reunião com o prefeito José Carlos do Pátio e com o presidente da Câmara Municipal, Júnior Mendonça.

Os dois cumprem agenda na Capital Federal desde anteontem (10) visando trazer benefícios para a cidade.

A tratativa para a execução da finalização de mais 1.152 apartamentos do residencial ocorreu durante a vinda para a inauguração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira fase do residencial.