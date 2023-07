A bancada do MDB na Câmara Municipal de Rondonópolis será liderada pelo vereador Adonias Fernandes. Ele substituirá o vereador Investigador Gerson (MDB), que desempenhou a função nos últimos dois anos.

Assinado pelo presidente do diretório municipal da legenda, deputado estadual Thiago Silva, o comunicado da alteração da liderança da bancada emedebista direcionado ao presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), foi protocolado ontem (25).

Adonias, atualmente, é o parlamentar com mais mandatos na Casa de Leis, sendo todos os cinco conquistados pelo MDB, que, além dele e do Investigador Gerson, tem ainda na Câmara o vereador Cláudio da Farmácia.

Procurado pelo A TRIBUNA, Thiago, que tem o seu nome colocado pelo MDB como pré-candidato a prefeito no próximo ano, disse que a decisão foi tomada durante reunião da executiva municipal na última sexta-feira (21).

“Esta foi uma decisão tomada na executiva como forma de fazer um rodízio na liderança entre os vereadores da bancada. A liderança a partir de agora terá o Adonias”, reiterou Thiago.

Ele descartou que a mudança tenha ligação com algum resquício de ressentimento, em relação ao vereador Investigador Gerson, por conta da disputa pela presidência da Associação de Moradores do Conjunto São José.

Na ocasião, Gerson se reelegeu como presidente da associação de moradores numa disputa bastante acirrada e conturbada contra o seu vice, Geraldo Pajé, apoiado por Thiago Silva, onde ele tem uma base eleitoral.

“Não tem relação alguma. Este rodízio na liderança da bancada é uma prática comum no MDB, que inclusive já fiz com outros colegas quando fui vereador”, observou, acrescentando que a executiva deliberou, também, sobre a realização de rodízio, com titulares abrindo espaço para os suplentes assumirem por um período na Casa de Leis.

“Ficou definido o rodízio, com os vereadores devendo fazer esta discussão posteriormente como será feito”, comentou Thiago. “Esta medida faz parte do fortalecimento dos quadros do partido para a disputa do próximo ano, onde pretendemos lançar uma chapa forte de candidatos a vereador”, argumentou.