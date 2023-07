As vagas do Ensino Médio devem ser para apoio administrativo. Já as de Ensino Superior serão 28 para analistas, 2 para biblioteconomia, 2 redatores, 2 contadores e um Procurador Jurídico.

“Estão sendo tomadas todas as medidas para ser realizado ainda este ano”, afirmou Girotto, acrescentando que aguarda o parecer da Procuradoria da Casa de Leis para a contratação da empresa que realizará o maior certame da história do legislativo rondonopolitano.

“Acredito que nos próximos dez dias, a procuradoria deve apresentar o seu parecer sobre a contratação da empresa. Depois disso, é só assinar o contrato e o edital ser elaborado junto à comissão de servidores que foi criada para acompanhar a realização do concurso”, disse Girotto. “Em seguida, lançar o edital com as datas das provas e das inscrições e as vagas, que serão mais de 60”, completou.

A comissão organizadora e fiscalizadora do concurso público do Legislativo, criada pelo presidente da Casa, que teve sua resolução aprovada em plenário em março deste ano, é composta por cinco servidores efetivos do legislativo.