A duplicação da avenida pretende melhorar o tráfego de veículos, além de garantir mais segurança no trânsito, já que são comuns acidentes neste trecho da via.

Já a ponte sobre o Córrego Lajeadinho tinha previsão de ser concluída em março deste ano, após a obra ter sido retomada, contudo, a construção ainda não foi finalizada. A obra ficou parada por mais de um ano, depois que foi paralisada para uma readequação no projeto, sendo retomada em dezembro de 2022.

Inicialmente, a construção da ponte custaria R$ 1,1 milhão, mas após o projeto ser redefinido, foi licitada por mais de R$ 3 milhões para ser concluída.

De acordo com a Prefeitura, foram detectadas inconsistências no estudo geológico que embasou o projeto estrutural da ponte no momento da escavação para a construção dos pilares de sustentação, exigindo a readequação do projeto original, reprogramação de valores e nova licitação.