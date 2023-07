A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) divulgou, nesta sexta-feira (7), os índices percentuais preliminares de participação dos municípios mato-grossenses, que apontam o valor do repasse referente à arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Conforme os índices preliminares, Rondonópolis deve ter queda no repasse de recursos advindos desse imposto em 2024. O Município ainda pode apresentar pedido de impugnação dos índices até o próximo dia 30.

De acordo com a Sefaz, os percentuais preliminares foram calculados com base nos novos critérios que reduzem o valor adicionado (VA) e inserem indicadores referentes à educação e saúde.

O percentual preliminar de Rondonópolis a vigorar em 2024 relativo ao Índice de Participação dos Municípios (IPM), que determina o valor do repasse que cada município receberá referente à arrecadação do ICMS, será de 5,883147, representando uma redução de 13,8% sobre o índice em vigor neste ano de 2022, que é de 6,824893.

Apesar da queda no índice para 2024, houve um incremento de cerca de R$ 2,3 bilhões no valor adicionado (VA) de Rondonópolis de 2021 para 2022, que é formado pelo valor das mercadorias de saída, somado ao valor das prestações de serviços, menos o valor das mercadorias de entrada de cada ano civil nos municípios. A cidade saltou de R$ 16,6 bilhões para R$ 18,9 bilhões de valor adicionado.

NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO

A Sefaz explicou que o IPM 2023 foi apurado com base nos dados socioeconômicos de 2022, para efeito financeiro durante o exercício de 2024.

Para o cálculo, foram utilizadas as novas regras da composição dos índices, previstas na Lei Federal nº 14.113/2020 e Emenda Constitucional nº 108/2020 (Fundeb), regulamentadas no estado com a Lei Complementar Estadual nº 746/2022 e Decreto nº 1.514/2022.