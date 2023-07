Os desembargadores da Segunda Câmara de Direito Público Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantiveram decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que havia suspendido a resolução 603/2021 que instituiu o pagamento de 13º salário aos vereadores de Rondonópolis.

A decisão se refere à primeira resolução, aprovada pelos vereadores em 2021 e não à resolução de 2022 que institui o pagamento do 13º aos legisladores a partir deste ano, o que, na prática, garante à Câmara Municipal manter o pagamento da gratificação.

O TJMT manteve a decisão do juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, que entendeu que apesar da Constituição Federal, bem como entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), garantirem o direito aos agentes públicos, inclusive vereadores, ao recebimento do 13º salário e de férias, o pagamento não pode ser feito de forma retroativa e a resolução ou lei que institui a gratificação deve ser devidamente aprovada na legislatura antecedente.

Ou seja, os vereadores não poderiam ter aprovado a resolução em setembro de 2021 para pagamento do 13º no mesmo ano com efeitos retroativos.

“A questão da constitucionalidade do pagamento de décimo terceiro aos vereadores é questão já decidida e pacificada, no julgamento do RE nº 650.898, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 484), no sentido de que o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, aplicável aos agentes políticos, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”, disse o juiz na decisão reiterada pelos desembargadores.

Apesar de suspender o pagamento naquela ocasião por entender que a gratificação deveria ser aprovada em resolução no ano anterior ao recebimento, atendendo ao princípio de anterioridade, o magistrado destacou que o pagamento do 13º para vereadores é constitucional.

Assim, em dezembro de 2022, a Câmara Municipal voltou a aprovar o pagamento do 13º salário para os vereadores. A resolução que institui o pagamento da gratificação foi aprovada em duas votações, com a primeira realizada na sessão ordinária e a segunda em sessão extraordinária convocada pelos legisladores após o término da sessão ordinária.