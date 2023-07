Rondonópolis recebe a partir de hoje (18), o 15° Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). O encontro deve reunir, aproximadamente, 1,5 mil pessoas entre leigos, religiosos e bispos, representantes das regionais das CEBs do Brasil, dos povos indígenas, de comunidades quilombolas e convidados de outras igrejas cristãs, além de um número expressivo de voluntários.

O encontro segue até a sexta-feira (21), quando acontece a Romaria dos Mártires e Defensores da Vida, a partir das 17h, com concentração na Praça dos Carreiros, no centro.

Com o tema “CEBs: Igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas” e o lema, “Vejam! Eu vou criar novo céu e uma nova terra” o evento religioso, como explica a Diocese de Rondonópolis, é espaço de escuta das comunidades e que busca, à luz da Palavra de Deus e do Magistério da Igreja, olhar para a realidade social e eclesial e assumir compromissos que transformem e atualizem a vitalidade da missão da Igreja nas comunidades rurais, nas cidades, nos centros urbanos e nas periferias.

De acordo com a Diocese, o encontro utilizará o método ver-julgar-agir, consagrado na dinâmica das CEBs e da Igreja na América Latina e Caribe, que tem como ponto de partida a experiência das comunidades.

Toda organização, reflexões e grupos de trabalho serão divididos em cinco plenárias temáticas: CEBs, Sinodalidade e Poder na Igreja; CEBs e Dimensão Político-social; CEBs e Economia de Francisco e Clara; CEBs e Ecologia Integral; CEBs e Educação.

As plenárias acontecerão de forma simultânea em sete paróquias da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga e contarão com a ajuda de assessores e assessoras que farão ecoar as vozes e discussões em seus momentos de falas, com o objetivo de lançar provocações para que se avance na reflexão.

Os locais das plenárias receberam nomes de biomas do Brasil: Cerrado, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga, sendo que na paróquia onde acontecerão as grandes plenárias o nome dado foi “Casa Comum”.