Aguardado para ser apreciado na sessão de ontem (5), o projeto de Lei “Fundeb Transparente” não chegou ao Plenário da Câmara Municipal, sendo arquivado antes. Pois, a proposta acabou não passando por duas comissões de mérito da Casa de Leis, a de Constituição e Justiça e a de Educação.

De autoria da vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos), o texto propõe que a prefeitura de Rondonópolis crie, em seu “Portal da Transparência”, um ícone com o nome: “Fundeb Transparente” e, com isso, possibilitar mais transparência e mais facilidade no acesso aos dados sobre as receitas e despesas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o projeto foi rejeitado por dois votos a um. Os votos contrários foram dados pelos vereadores Reginaldo Santos (SD) e Roni Cardozo (PSD), divergindo o vereador Subtenente Guinancio (PSDB), que é o presidente.

Já na Comissão de Educação, a propositura recebeu os votos contrários dos vereadores Reginaldo Santos (SD) e Marildes Ferreira (PSB). Já o vereador Investigador Gerson (MDB) se absteve.

A alegação dos vereadores, no parecer apresentado por escrito, é de que há vício de iniciativa, além de já existir um site para fazer as consultas, bem como impactar diretamente as atribuições e o funcionamento da administração municipal.

A vereadora Kalynka Meirelles mostrou-se indignada com a rejeição da sua propositura ainda na fase de comissões, já que aguardava a discussão no Plenário. O que acabou não acontecendo.

“Um absurdo, não deixaram o projeto, no qual só estou pedindo transparência, nem chegar ao plenário para ser discutido. Qual o problema em ter transparência?”, questionou a parlamentar, ressaltando que a derrubada da proposta nas comissões deixa mais claro a manobra política realizada na semana passada para evitar a discussão da proposta.

“Fizeram uma manobra política para ganhar tempo e impedir que a proposta do Fundeb Transparente fosse discutida no plenário”, acrescentou a vereadora.

Na semana passada, o projeto foi, inicialmente, encaminhado para ser votado em bloco com outras propostas. Mas, acabou retirado da discussão, ocasionando um desentendimento da vereadora Kalynka com o líder da bancada do prefeito no parlamento municipal (Reginaldo) e a vereadora Marildes Ferreira.