“Fiquei feliz com promulgação da Lei Estadual, que sobrepõe à municipal. Então, será um instrumento para que a gente possa cobrar a eficácia no combate do uso de fogos de artifício barulhentos. Pois, a Lei Estadual tem força para Polícia Militar ajudar no trabalho de fiscalização”, afirmou o vereador emedebista.

Quem desrespeitar lei, de autoria do deputado Wilson Santos (PSD) e que já está em vigor desde sua publicação, embora ainda deve ser regulamentada pelo Governo do Estado, estará sujeito a multas que variam de 200 a três mil UPFs, Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso. Hoje, uma UPF vale R$ 229,76.

Agora, de acordo com a lei aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, é proibida a venda, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício com estampido ou qualquer tipo de artefato pirotécnico ruidoso em Mato Grosso.

Posteriormente, a dificuldade passou a ser que, às vezes, principalmente nos finais de semana, as denúncias que chegam pelo serviço de telefonia criado para recebê-las não têm como dar prosseguimento. Pois, “ocorre que nem sempre há fiscais da Semma disponíveis, o que acaba engessando e dificultando a fiscalização”.

Para Adonias, agora, com a Lei Estadual, a Polícia Militar poderá ser acionada e ajudar no serviço de fiscalização, visando coibir a utilização de fogos de artifícios com efeitos sonoros, que causam problemas para pessoas com maior sensibilidade, especialmente pessoas autistas e idosos.

Além disso, leva pânico a animais como os cães, que têm a audição mais aguçada. “Será um instrumento a mais para cobrarmos a fiscalização para coibir esta prática que causa danos para muitas pessoas e animais”, reiterou Adonias.

DEMA

Para contribuir com este trabalho, Adonias informou que está buscando trazer para Rondonópolis a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema).

“Esta foi uma das deliberações da Audiência Pública que realizamos no início da semana para discutir o aumento de casos de maus tratos e abandono de animais em Rondonópolis”, informou Fernandes.

“Vamos trabalhar para isso, com certeza, a vinda da Dema contribuirá para fiscalização no sentido de fazer valer também a lei que proíbe a soltura de fogos de artifício no nosso município”, completou o parlamentar.