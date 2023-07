A defesa do homem acusado de matar a tiros um adolescente de 17 anos, dentro de um centro de umbanda, em Rondonópolis, está pedindo junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) o adiamento do júri marcado para a próxima quarta-feira (5), pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que é presidida pelo magistrado Wagner Plaza.

O crime ocorreu em 14 de março de 2021, dentro do centro religioso, no Residencial Farias. Na ocasião, segundo a denúncia, além de atirar contra o adolescente que morreu, o acusado também desferiu tiros contra outro menor e o coordenador da casa, também chamado de “Pai de Santo”, fugindo do local em seguida.

Preso meses depois em outro estado, o réu foi indiciado pelos crimes de homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio.

“Entramos com um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso pedindo o adiamento. Queremos que o menor, filho do réu, seja ouvido novamente no sentido de esclarecer as causas da tragédia ocorrida dentro do centro de umbanda”, disse o advogado Carlos Naves que, ao lado do colega Renato Dolce, cuida da defesa do acusado.

O menor, de acordo com a defesa do réu, encontra-se internado, de forma compulsória, em uma clínica para a recuperação de dependentes químicos na cidade de Goiânia, em Goiás.

“Consideramos fundamental que ele seja ouvido, que é testemunha arrolada, para explicitar todos os acontecimentos que desencadearam na ação delituosa. Por isso, a defesa requer o adiamento da sessão do juri até que o menor esteja em condições de prestar depoimento”, reforçou Naves.

Os advogados, que estiveram nesta sexta-feira (30), no A TRIBUNA, contestam a tese da acusação de que o crime teria sido motivado por intolerância religiosa.

Pois, o acusado, por não aceitar a escolha de credo do filho, um adolescente de 12 anos, teria invadido a casa onde funcionava o centro religioso, disparado contra as vítimas e fugido do local.