A reunião que estava prevista para ocorrer na última quinta-feira (29) para entrega do documento elaborado pela Comissão Pró-Travessia Urbana da BR-163/364, em Rondonópolis, para a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT), não foi realizada e uma nova data ainda deve ser definida para que aconteça. Os deputados Thiago Silva (MDB) e Cláudio Ferreira (PTB) devem intermediar o encontro.

O documento, que deve ser entregue para a Sinfra-MT, foi feito durante reunião ampliada promovida pela comissão no último dia 26 de junho. O pedido é para que o Estado dê início às obras emergenciais como a construção das avenidas perimetrais para amenizar o tráfego intenso na travessia urbana, caso não haja a possibilidade de intervenções urgentes com a construção de trincheiras, viadutos e passarelas.

O presidente da Unisal, Jovem Carlos da Silva, o Itiquira, que também faz parte da comissão, destacou que após a reunião ampliada a Concessionária Nova Rota do Oeste anunciou a retomada da obra de construção da passarela para pedestres na travessia urbana. As obras foram reiniciadas no último fim de semana conforme informou a concessionária.