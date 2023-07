Convidado, o vice-prefeito Aylon Arruda, que é aposta do PSD para a disputa do comando da Prefeitura de Rondonópolis na eleição do próximo ano, não compareceu ao chamado “Encontro Patriota”, organizado pelo Movimento Conservador, anteontem (2), no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) “Saudades da Querência”, em Rondonópolis.

Aylon não foi, como também fez questão de tornar público que não concorda com a interferência de lideranças de outros municípios na discussão sobre nomes para a disputa do Paço Municipal.

“Eu fui chamado para esse encontro, mas quando eu fiquei sabendo que iria ser com gente de fora, recuei e também repudiei”, frisou o vice-prefeito durante entrevista ontem (3) ao programa 105 Notícias, apresentado por Zezé Pereira.

Para Aylon, isto é “inadmissível”, ressaltando que Rondonópolis é uma cidade politizada e sempre esteve em evidência no cenário político de Mato Grosso. “Eu acho que se é para discutir prefeito, candidatos a prefeito, deve ser discutido aqui, com nosso povo, com as associações… Não trazer deputado lá de Cuiabá, do Nortão, para discutir o cenário de Rondonópolis”, criticou Aylon.

Ele ressaltou ainda que não está censurando a realização do encontro, mas a tentativa de utilização do ato para trazer lideranças políticas com mandatos de outros municípios para apontar um nome para concorrer a prefeitura local.