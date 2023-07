Diante do anúncio de que o governo federal vai encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-militares (Pecim), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou ao A TRIBUNA que o modelo cívico-militar será mantido nas escolas de Rondonópolis.

- Publicidade -

Tanto a Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva como a Escola Estadual Dom Pedro II André Maggi continuam ofertando o modelo, já que não integram o Pecim. Elas foram criadas em uma ação conjunta da Seduc com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O governo do estado explicou ainda que hoje há 26 escolas com modelo militar em Mato Grosso, todas criadas por meio do programa estadual.

No modelo Pecim, do governo federal, há em funcionamento apenas uma escola em Cáceres e nesta também será mantida a educação cívico-militar, porém por meio do programa estadual.

Segundo a Seduc, a diferença é que as escolas militares no estado foram criadas em ação conjunta com a Pasta, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, com a finalidade de proporcionar a educação aos estudantes.

Enquanto no Pecim, a iniciativa é do Ministério da Educação em parceria com o da Defesa, em que os professores civis cuidam do material pedagógico e os militares da parte administrativa e até de regras de comportamento.

O encerramento do Programa Nacional de Escolas Cívico-militares foi informado pelo Ministério da Educação (MEC), que, esta semana, enviou um ofício aos secretários de Educação informando que o programa será finalizado e que deverá ser feita uma transição cuidadosa das atividades para não comprometer o cotidiano das escolas.

O Pecim era a principal bandeira do governo de Jair Bolsonaro para a educação. O programa era executado em parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa.