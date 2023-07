O intuito do encontro é sanar dúvidas dos parlamentares a respeito do empréstimo milionário que está sendo pleiteado sob a justificativa de fazer investimentos em obras de infraestrutura na cidade.

O encaminhamento à pauta de votação foi discutida na Ordem do Dia realizada na tarde de ontem (18). Além disso, também ficou acertada uma reunião, no período da manhã, às 9h30, no Palácio da Cidadania, dos vereadores com o prefeito e sua equipe econômica.

Para aprovar a autorização legislativa, são necessários, pelo menos, 14 votos favoráveis. Na ocasião, pelo que foi apurado por este jornal, havia uma movimentação no plenário, que contava com, pelo menos, nove vereadores para derrubar a votação em regime de urgência.

SEGURANÇA

Um dos articuladores da reunião prevista para a manhã de hoje, o vereador Jonas Rodrigues (SD), que chegou a definir a votação, sem o devido conhecimento de detalhes do projeto, como “dar um cheque em branco” a Pátio, disse que o encontro será importante para que as dúvidas dos vereadores sejam sanadas.

“Os vereadores poderão tirar as suas dúvidas sobre onde (Pátio) pretende investir os recursos e saber também sobre qual a situação atual de endividamento do município. Com isso, poderemos votar com toda a segurança este empréstimo que o prefeito está pleiteando”, disse o parlamentar.

O líder do prefeito, vereador Reginaldo, que articulou o encaminhamento da autorização legislativa para pauta de votação desta quarta, disse que, com as dúvidas “pontuais” sanadas em relação ao empréstimo, tem a convicção que a proposta deve ser aprovada hoje.

“Se não por todos, estou convicto que o pedido de autorização legislativa para fazer o empréstimo vai ser aprovado pela maioria no plenário”, prevê Reginaldo, “até porque, o município tem prazo para solicitar o acesso à linha de crédito do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa)”, completou.