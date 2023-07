Previsto para ser apreciado na sessão de ontem (12), da Câmara Municipal, o pedido de autorização legislativa solicitado pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para que o município possa contrair um novo empréstimo de R$ 160 milhões junto à Caixa Econômica Federal (CEF), com o propósito de fazer investimentos em obras de infraestrutura na cidade, foi retirado da pauta de votação pelo líder do Executivo no legislativo municipal, vereador Reginaldo Santos (SD).

A retirada da proposta se deu após o vereador avaliar que poderia não ter votos suficientes para aprovar a autorização legislativa para o prefeito acessar o recurso por meio de uma linha de crédito do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

“Pelo adiantado da hora, já que a proposta começou a ser discutida no final da sessão, onde a presença girava em torno de 16 a 18 vereadores, achei por bem retirar da pauta, já que não teria garantia de votos necessários à aprovação”, justificou o vereador Reginaldo ao A TRIBUNA.