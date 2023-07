Revelou ainda que foi articulado, com o líder do prefeito, para que seja marcada uma reunião com Zé do Pátio e secretários, visando esclarecer as dúvidas existentes em relação ao pedido do empréstimo milionário, já que em março deste ano o Legislativo aprovou uma autorização para a Prefeitura emprestar até R$ 100 milhões junto ao Banco do Brasil.

“Caso não seja deliberada esta reunião, vamos fazer então o chamamento dos secretários para que compareçam à Câmara e prestem esclarecimentos sobre mais este pedido de empréstimo”, assinalou Jonas Rodrigues.

Ele também fez questão de manifestar sua preocupação com o endividamento do município. “Infelizmente, não temos estes dados e isto nos preocupa”, pontua.

OUTRO LADO

Ao defender aprovação do empréstimo, o vereador Reginaldo ressaltou que o acesso ao crédito é resultado da boa saúde financeira do município, que dispõe de certidões negativadas e quitou este ano dois contratos de financiamentos.

Conforme ele, a capacidade de endividamento atual do município é de cerca de R$ 400 milhões.“Apesar disso, por prudência, o prefeito está solicitando somente este montante de R$ 160 milhões”, pondera Reginaldo.