A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis concluiu duas investigações que solucionaram, ao menos, 22 ocorrências de crimes patrimoniais registradas na cidade, nas últimas semanas.

Um dos indiciados, identificado como P.H.S.N., de 23 anos, foi preso em flagrante após o roubo de uma caminhonete Toyota Hilux, no dia 04 de julho.

A partir da prisão dele, a equipe da Derf de Rondonópolis identificou outros roubos em que o criminoso também foi o autor. Outras duas caminhonetes, da mesma marca e modelo, foram roubadas por P.H. utilizando o mesmo modo de execução.

ROUBOS DE CAMINHONETES E COMÉRCIO

Ele iniciava o roubo identificando potenciais vítimas, mais vulneráveis, e as seguia em uma motocicleta, com um comparsa. No momento em que as vítimas estacionavam a camionete, o condutor da moto parava próximo aos veículos e a garupa descia e abordava as vítimas, usando arma de fogo e sob ameaça.

A Polícia Civil apurou que os veículos tinham como destino a Bolívia. Na ocasião de sua prisão em flagrante, foram encontrados na residência de P.H. diversos objetos levados das vítimas. Foi recuperada uma das caminhonetes roubadas, escondida em um matagal até que fosse verificada se havia sistemas de rastreamento.

Além dos roubos das caminhonetes, o mesmo autor foi também identificado como executor de mais três roubos, com emprego de arma de fogo, ocorridos em estabelecimentos comerciais.