A Polícia Federal cumpriu, ontem (12), um mandado de busca e apreensão em Rondonópolis como parte da segunda fase da Operação Kátharos, que tem por objetivo combater o armazenamento e a distribuição de imagens e vídeos contendo sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Foram apreendidos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, oito celulares, dois notebooks e um HD. Não foram informados pela polícia o nome do suspeito investigado e nem o endereço da busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal, o mandado de busca e apreensão na cidade foi cumprido depois que as investigações identificaram mais de 900 arquivos armazenados em servidores remotos contendo cenas de exploração sexual, possivelmente infantil.

As conexões para acesso a estes servidores remotos tiveram o usuário identificado, possibilitando a representação pela busca e apreensão de repositórios de informações que estivessem no endereço de cadastro e dos quais constassem registros de armazenamento de arquivos dessa natureza.

De acordo com a PF, caso seja confirmado o armazenamento ou compartilhamento desses arquivos, o responsável poderá responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que, somadas, podem chegar a 18 anos de reclusão.

O nome da operação, Kátharos, termo grego que significa ‘puro’, faz alusão à atuação da Polícia Federal no combate aos crimes que maculam a pureza da infância. (Com informações da assessoria)