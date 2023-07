Dos 74 candidatos inscritos, somente 13 obtiveram a média mínima de 60% de acertos para continuarem no processo de eleição. Dos 13 que conquistaram a média, 10 deles concorrem à vagas no Conselho Tutelar I, centro, e apenas 3 ao Conselho Tutelar II, Vila Operária.

O pleito para os conselhos tutelares de Rondonópolis – Conselho Tutelar I, Centro, e Conselho Tutelar II, Vila Operária – está marcado para acontecer no dia 1º de outubro. Para poder estar apto para a eleição, os candidatos devem agora ser aprovados no teste psicológico.

Dos 74 candidatos inicialmente inscritos para tentar as vagas de conselheiros tutelares, 29 foram classificados e deverão passar pelo teste psicológico que será realizado nesta segunda-feira (31) e no dia 2 de agosto.

Depois de superado o problema com a prova teórica, a Comissão Organizadora do Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Rondonópolis divulgou a lista dos candidatos que passaram para a próxima fase do processo, que será o teste psicológico.

Como são necessários, pelo menos, 20 candidatos para concorrer às vagas, a comissão organizadora, seguindo entendimento do Ministério Público do Estado, decidiu reduzir o percentual de acerto na prova objetiva até que se complete o mínimo de 10 candidatos habilitados para cada colegiado. A decisão integra a resolução 11/2023 da comissão organizadora do processo seletivo.

Foi considerado inviável a reabertura de prazo para as inscrições e reinício do processo eleitoral, tendo em vista o curto período de tempo até a dia do pleito. Um novo processo poderia frustrar a eleição.

A prova objetiva era eliminatória e fez parte da terceira etapa do processo para a eleição dos conselheiros tutelares, teve quatro horas de duração e foi composta por 40 questões de conhecimento específico, informática básica e língua portuguesa.