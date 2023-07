A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) alterou os horários de funcionamento do campus universitário. A partir desta quinta-feira (20), o espaço estará aberto ao público no período das 5h às 23h59, todos os dias da semana. A medida beneficia não apenas os estudantes, mas também a comunidade externa, que pode visitar o campus para práticas esportivas e de lazer.

A reitora em exercício, professora Antonia Marilia Medeiros Nardes, assina a portaria que amplia os horários de funcionamento da UFR. De acordo com a reitora, a decisão atende uma demanda dos próprios estudantes por flexibilização dos períodos em que a universidade permanece aberta, em especial aos que estudam no período noturno e possuem pouco tempo disponível para utilizar os espaços de socialização da universidade.

A professora Antonia Marilia observa que esse número vem aumentando e a Universidade Federal de Rondonópolis tem recuperado os discentes que se afastaram durante o período da pandemia.

Atualmente, a universidade possui cerca de 1.200 estudantes efetivamente matriculados apenas na parte da noite, com destaque para o público dos Institutos de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), e da Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas (FACAP).

“Sou professora neste turno desde 1984 e sabedora das dificuldades que enfrentamos. O trabalho do noturno é bem diferenciado, principalmente porque atendemos a classe trabalhadora. E estes estão na sua triplica jornada e por vezes necessitam de atendimento ampliado. Neste sentido, pensando em toda a comunidade acadêmica decidimos ampliar o horário de funcionamento e abrir os nossos espaços para que servidores e discentes que desejarem adentrar à nossa instituição tenham essa nova opção de funcionamento”, explicou a reitora em exercício.

Victoria Haubricht é aluna do noturno e está matriculada no curso de Sistemas de Informação. Ela avalia a alteração como positiva, uma vez que a jornada de trabalho e estudos não permite que ela desfrute de muito tempo no campus.

“Como aluna do período noturno, vivencio as dificuldades de uma jornada tripla que muitos enfrentam, como o cansaço físico e mental provocados pela jornada diária. A flexibilização de horários beneficiará não só os alunos do noturno, como também aqueles que vêm de outras cidades em busca do sonho da graduação. Em meio a tantos obstáculos, saber que a universidade está atenta às necessidades de todos é animador. Mostra, acima de tudo, que o principal compromisso da UFR é com a comunidade acadêmica”, avaliou a universitária.