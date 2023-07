O prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT) desembarcaram em Brasília, ontem (10), onde divulgaram que devem cumprir até hoje (11) uma extensa agenda de reuniões em diversos ministérios, como da Integração e do Desenvolvimento, Justiça, Educação, Cidades e o Banco do Brasil, visando articulações de recursos para Rondonópolis.

A ida dos dois à capital federal, num mesmo avião, com direito à fotografia no hangar do aeroporto, causaram muitas especulações no meio político local.

Ainda mais que, coincidentemente, a ida ao Planalto Central aconteceu um dia depois do mais novo filiado ao PT, o proprietário das Sementes Petrovina e assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Augustin, o Teti, que vem sendo cogitado como possível candidato a prefeito pela sigla aparecer, pela primeira vez, conversando, publicamente, com um líder político de outro partido, o deputado Nininho (PSD).

Maior liderança do PSD na região, Nininho é correlegionário do vice-prefeito Aylon Arruda, que tem pretensões de disputar o comando do Palácio da Cidadania no ano que vem, e também do ministro Carlos Fávaro, que não esconde de ninguém o seu desejo de disputar o Palácio Paiaguás, em 2026. No seu radar, está o apoio do PT, que forma federação partidária com PV e PCdoB.

A foto do encontro de Teti com Nininho realizado em um café no Jardim Mato Grosso, que contou também com as presenças do vereador Júnior Mendonça e do presidente do PT Municipal, Wendell Girotto, além do empresário Adelino Bissoni, entre outras personalidades políticas locais, logo ganhou repercussão nas redes sociais, com direito a diversas especulações.