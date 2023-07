O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) negou pedido de habeas corpus feito pela defesa de Maroan Fernandes Haidar Ahmed, para que impedisse que o réu testemunhasse por meio de videoconferência.

Por unanimidade, os desembargadores da Terceira Câmara Criminal do TJMT entenderam que apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão pela realização do interrogatório do réu na modalidade telepresencial tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

A decisão da Terceira Turma Criminal do TJMT foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça desta segunda-feira (17).

Segundo os desembargadores, a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do réu, que além de responder ao processo em questão, foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia (GO) e Ponta Porã (MS) pela suposta prática de crimes contra a vida.

“A realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que estava cumprindo medidas cautelares na comarca de origem mas, mesmo assim, se evadiu do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca de 1 ano e 6 meses e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do favorecido à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros”, aponta a decisão.