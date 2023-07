O julgamento do réu Cleber Rasia Machado, que é acusado de matar a tiros o adolescente de 17 anos, Victtor Cauã Bianchini Silva, e balear outras duas pessoas dentro de um centro de umbanda, em Rondonópolis em 2021, foi adiado pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, Wagner Plaza Machado Júnior.

O julgamento estava marcado para ocorrer hoje (5) no Tribunal do Júri, mas foi redesignado para o dia 16 de agosto.

O juiz atendeu uma decisão do desembargador Paulo da Cunha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que decidiu ontem (4), que o magistrado adote as providências para intimação e oitiva do filho do réu como testemunha do júri, ainda que de forma virtual. Caso não fosse possível ouvir a testemunha, o júri deveria ser redesignado.

Além de remarcar o júri popular, Wagner Plaza atendeu a decisão do TJMT e determinou que seja feita a oitiva da testemunha em Goiânia, Goiás, no hospital onde está internada e para isso, que seja informada a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia para que promova a condução do menor, devendo o ato ser acompanhado por equipe multidisciplinar.

O desembargador Paulo da Cunha concedeu a liminar determinando que a testemunha fosse ouvida atendendo um pedido da defesa do réu, que é conduzida pelos advogados Carlos Naves e Renato Dolce.

A defesa impetrou um habeas corpus pedindo o adiamento do júri para que o filho do réu fosse ouvido como testemunha. Os advogados queriam que o menor fosse ouvido novamente como testemunha no sentido de esclarecer as causas da tragédia no centro de umbanda.