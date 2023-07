Dados atualizados do mês de junho, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), mostram que Rondonópolis se aproxima dos 170 mil eleitores. A cidade tem hoje 168.437 eleitores, crescimento de 13,5% em 10 anos. Em 2013, contava com 148.415 eleitores. Na última eleição municipal, em 2020, 154.790 eleitores estavam aptos a votar.

A maior parte do eleitorado local atualmente é do sexo feminino, 52%; solteiros, 59%; com ensino médio completo, 26,74%, sendo que a faixa etária com maior número de eleitores é entre 45 e 59 anos.

Somente em 2023, entre janeiro e junho, houve um aumento de 1.887 eleitores em Rondonópolis. Como o cadastro eleitoral segue sendo realizado até maio do próximo ano e mantida a média de crescimento no número de eleitores, a próxima eleição municipal deve contar com mais de 170 mil aptos ao voto.

A evolução do eleitorado na cidade mostra um crescimento contínuo até 2013, quando 148.415 eleitores estavam aptos a votar. Em 2014, contudo, houve uma redução significativa no total do eleitorado local, que caiu para 134.022. Essa redução coincide com o período em que a Justiça Eleitoral promoveu o cadastramento biométrico dos eleitores.