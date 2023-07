A executiva do diretório municipal do PT se reúne na noite de hoje (14) para discutir as movimentações da sigla voltadas à sucessão municipal no próximo ano, onde o partido sinaliza ter candidatura própria para concorrer ao comando do Palácio da Cidadania.

Cogitado como possível nome petista à disputa, o empresário do agro, Carlos Ernesto Augustim, o Teti, que se filiou ao PT recentemente, deve participar da reunião, segundo disse ao A TRIBUNA o presidente do diretório municipal, Wendell Girotto.

“Vamos discutir o cenário eleitoral de 2024 nesta reunião, que deverá ter a presença do vereador Júnior Mendonça e também do Teti, que se filiou recentemente para fortalecer o partido, que tem como orientação da nacional concorrer com candidaturas próprias nas principais cidades do país, como é o caso de Rondonópolis”, afirmou Girotto.

A ficha de filiação de Teti, que é considerado um dos maiores produtores de sementes do país e atua como assessor especial do Ministério da Agricultura, foi abonada pela presidente nacional do PT, a deputada federal pelo Paraná Gleisi Hoffmann, em ato ocorrido em Cuiabá no último dia 23.

Girotto antecipou ainda que na reunião deve ser discutido um cronograma de ações visando o fortalecimento do projeto da legenda para as eleições do próximo ano. “Vamos programar um calendário com reuniões e encontros do nosso partido e também com os companheiros das outras siglas que fazem parte da Federação, PV e PCdoB”.

A intenção do PT é buscar unir todas as forças sociais e progressistas da cidade para viabilizar um projeto de desenvolvimento e inclusão para governar a 2ª maior economia do estado.

“Já estamos aprofundado as articulações com vistas ao processo eleitoral do ano que vem”, revelou Girotto, que, no domingo passado, apareceu ao lado de Teti e do presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça, reunidos num café no Jardim Mato Grosso com o deputado Nininho, que é a principal liderança local do PSD e vem dialogando com vários grupos políticos.

Nininho é correlegionário do vice-prefeito Aylon Arruda, que tem pretensões de disputar o comando do Palácio da Cidadania no ano que vem e também do ministro Carlos Fávaro, que não esconde de ninguém o seu desejo de disputar o Palácio Paiaguás, em 2026. No seu radar, está o apoio do PT, que forma federação partidária com PV e PCdoB.

A foto do encontro de Teti com Nininho, que ganhou forte repercussão no meio político local, contou também com as presenças do empresário Adelino Bissoni e outras personalidades políticas locais, como o vereador Marisvaldo Gonçalves (UB).