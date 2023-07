“O município informou que não dispõe no orçamento de recursos para aumentar os valores dentro do que está propondo a Santa Casa”, repassou o vereador.

Por outro lado, segundo ele, o município demonstrou disposição de trabalhar com a Santa Casa para viabilizar recursos junto ao Governo do Estado e União para ampliar estes valores e, com isso, aumentar os atendimentos.

Inclusive, segundo Guinancio, duas reuniões estão agendadas para esta semana ainda, em Cuiabá, com a Secretaria de Estado de Saúde, sendo uma hoje e outra na sexta (21). O objetivo destas reuniões, que deverão contar com representantes da Santa Casa, é buscar incrementar os valores pagos pelos atendimentos e procedimentos.

“Diante disso, ficou decidido que a prefeitura vai retirar o projeto que está tramitando na Câmara Municipal e apresentar uma nova proposta, que deverá ser discutida em uma nova reunião na próxima terça-feira (25), na Secretaria Municipal de Saúde. Então, o projeto não entrará na pauta de votação da sessão de amanhã [hoje]”, explicou Guinancio, alertando que a situação da forma como está não pode continuar.

“Esta contratualização está pendente há vários meses. Como está, não pode continuar. A Central de Regulação mandando pacientes para lá (Santa Casa) e o hospital realizando serviços e depois fica com toda uma discussão para receber e a dívida só aumentando. É preciso resolver este impasse o mais rápido possível”, cobrou o tucano.

Apesar de não ter ainda um desfecho, que considera favorável para a população, com aumento dos atendimentos previstos na proposta encaminhada pela Prefeitura à Câmara, o presidente da CCJ avaliou a reunião de ontem como positiva.

“Foi uma reunião em excelente nível, técnica e com as partes buscando avançar”, observou Guinancio, acrescentando que a nova secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, sinalizou que pretende melhorar a relação do município com a Santa Casa.