A maior parte dos candidatos inscritos para concorrer na eleição dos conselhos tutelares de Rondonópolis que ocorre em 1º de outubro deste ano, não obteve a média mínima de acertos na prova objetiva que foi realizada no último dia 9 de julho.

Segundo a comissão organizadora do processo de escolha do Conselho Tutelar, dos 74 candidatos inscritos, somente 13 obtiveram a média mínima de 60% de acertos para continuarem candidatos.

Dos 13, 10 deles concorrem à vagas no Conselho Tutelar I, centro, e apenas 3 ao Conselho Tutelar II, Vila Operária.

Como são necessários, pelo menos, 20 candidatos para concorrer às vagas, a comissão organizadora, seguindo entendimento do Ministério Público do Estado, decidiu reduzir o percentual de acerto na prova objetiva até que se complete o mínimo de 10 candidatos habilitados para cada colegiado. A decisão integra a resolução 11/2023 da comissão organizadora do processo seletivo.

De acordo com as justificativas apresentadas pela comissão para reduzir o percentual de acertos na prova objetiva, está o fato de Rondonópolis contar com dois conselhos tutelares – Conselho Tutelar I, região central, e Conselho Tutelar II, Vila Operária – sendo necessário o mínimo de 20 candidatos aptos para concorrer a eleição, ou seja, 10 concorrentes para cada um dos conselhos.