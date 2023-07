O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve na quinta-feira (29) junto com o líder comunitário Wilber Maciel, em reunião com o presidente do Intermat, Francisco Serafim, em Cuiabá, para tratar dos detalhes finais da entrega de títulos definitivos de moradia, em Rondonópolis.

De acordo com Serafim, os títulos dos bairros Conjunto São José 1, 2 e 3 e João de Barro estão prontos e em fase de conferência. O presidente informou que as escrituras deverão ser entregues até o começo de setembro.

“Estamos preparando um grande ato de entrega dos títulos em todo o Estado, e através do pedido do governador Mauro Mendes e do deputado Thiago Silva os moradores do Conjunto São José e João de Barro serão contemplados com os títulos definitivos de posse”, disse.

Thiago comemorou a notícia que vai beneficiar centenas de famílias que sonham com o documento de posse. “Estamos trabalhando junto do Intermat desde 2019 para a conclusão da regularização fundiária do Conjunto São José e João de Barro. Viabilizamos a destinação de recursos e esta notícia nos alegra, pois será a realização do sonho para tantas famílias que aguardam há anos as escrituras de suas residências”, comentou o deputado.

Referente ao bairro Marechal Rondon, a diretoria da autarquia informou que a posse da área está sob o domínio de uma construtora e o Intermat trabalha para resolver o entrave para regularizar os imóveis.

O líder comunitário Wilber Maciel que junto do deputado trabalha para entrega dos títulos, explicou durante a reunião que a entrega dos documentos de posse tem sido muito aguardada pela população e será mais uma grande realização do mandato do deputado Thiago e do Governo.

“Agradecemos ao Governador Mauro Mendes e o esforço do deputado Thiago Silva para que está proporcionando mais dignidade a todos moradores”, comentou.