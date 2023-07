A prefeitura de Rondonópolis informou ontem (24) que vai publicar o edital do concurso público municipal com vagas para cadastro reserva na educação, para contadores e fiscais, amanhã (26).

- Publicidade -

O concurso já havia sido anunciado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio e recebeu críticas, especialmente, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) que classificou o certame como uma “manobra vergonhosa do prefeito”.

Para o sindicato, a criação somente de vagas em cadastro de reserva é para não criar expectativa de direito de convocação, pois sem divulgar o número de vagas disponíveis, os aprovados não podem, por exemplo, questionar na Justiça a convocação se a Prefeitura não chamar, mesmo tendo a vaga disponível sendo ocupada por um comissionado ou contratado por exemplo.

Ainda, segundo o Sispmur, a realização do concurso apenas com cadastro reserva não atende a necessidade atual do serviço público municipal, “sendo uma forma de ludibriar as cobranças feitas para que seja feito um amplo concurso na prefeitura”.

Conforme dados do sindicato, a prefeitura tem hoje cerca dois mil servidores efetivos contra mais de cinco mil entre contratados, terceirizados e comissionados, o que tem sido prejudicial também para a previdência municipal, que conta com dois efetivos na ativa por um inativo.

Ao contrário do que havia informado anteriormente a própria prefeitura, o concurso público será somente para vagas em cadastro reserva, ou seja, a administração fará a convocação da quantidade de profissionais que entender necessário, não havendo vagas para posse imediata. Antes, o Município afirmava que realizaria o concurso para cerca de 800 vagas na educação.